Фото: oskemen.info
Жительница провинции Хубэй (Китай) сделала себе пластическую операцию, чтобы не платить кредит в 25 миллионов юаней (порядка 3,7 миллиона долларов). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.
После решения суда города Ухань 59-летняя Чжу Нацзюань сделала пластику и скрылась в неизвестном направлении.
Агентство отмечает, что ее задержали в текущем месяце, когда она пыталась по поддельному удостоверению купить билеты на поезд в городе Шэньчжэнь на юге Китая. Кода полицейские прибыли на место, они удивились тем, что женщина не была похожа на себя на снимках. Стражи порядка отметили, что женщина выглядела на 30-40 лет.
По данным агентства, в последнее время власти города Ухань стали сильно бороться с теми, кто пытается избежать оплаты кредитов. За первые полгода в городе задержали 186 должников, пытающихся уйти от обязательств.
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