Фото: barnaul.org
Три улицы отремонтируют в поселке Октябрьский под Барнаулом. Об этом пишет пресс-служба городской администрации.
Уточняется, что ремонт будет идти на улице Мозаичная (от улицы Карельской до Рождественской), на Карельской (от Парадной до Мозаичной), а также на улице Парадной (от улицы Возрождения до улицы Карельской).
Подчеркивается, что работы будут вестись в рамках программы "Ремонт дорог сельских, поселковых территорий микрорайонов индивидуальной жилой застройки". Они будут завершены до конца августа текущего года.
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