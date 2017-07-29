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Пилотируемый корабль "Союз МС-05" с экипажем на борту, в состав которого входят космонавт Сергей Рязанский из РФ, Рэндольф Брезник из США и Паоло Неспол из Италии, произвел стыковку с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Центра управления полетами (ЦУП).
Напомним, корабль был запущен с космодрома Байконур в Казахстане в 18:41 по московскому времени в пятницу, 28 июля. След от его полета заметили жители Барнаула.
Агентство пишет, что после выравнивания давления и открытия люков экипаж "Союза" перейдет на станцию и присоединится к ожидающим на станции космонавту "Роскосмоса" Федору Юрчихину и астронавтам NASA Пегги Уитсон и Джеку Фишеру. Прибывшие сегодня на станцию космонавты пробудут в там 139 суток.
В середине августа российские космонавты собираются выйти в открытый космос. Рязанский и Юрчихин подготовят малый исследовательский модуль (МИМ-2) к проведению выходов из него в открытый космос. Кроме этого, они будут вести эксперименты на установленных на внешней поверхности станции планшетных столах, а также запустят несколько научных спутников.
Комментарии
К нам в российский сегмент поступила радиограмма из ЦУПА. Так что мистер Рэндольф Брезник дальше без нас.Держитесь тут и всего вам хорошего.