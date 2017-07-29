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Бывший одесский губернатор Михаил Саакашвили назвал главную ошибку во время работы с украинским лидером Петром Порошенко и назвал его "банальным торгашом". Об этом пишут "Известия", ссылаясь на "Украинскую правду".
Cаакашвили отметил, что его главнейшая ошибка заключалась в неправильном понимании мотивации Порошенко. "Она у него очень простая на самом деле – зарабатывать деньги. Этот человек так и остался банальным торгашом", — цитирует издание слова экс-президента Грузии.
Он подчеркнул, что работал в администрации президента и выяснил, что большую часть времени глава Украины на своем посту "решает бизнесовые вопросы".
Газета добавляет, что ранее Саакашвили увидел в Порошенко черты авторитарного правителя.
Напомним, 26 июля государственная миграционная служба Украины лишила Саакашвили гражданства на основании ложных данных, которые были указаны в анкете. Бывший губернатор Одесской области заявил, что будет бороться за возвращение на Украину.
Комментарии
Одессит мишка раньше ошибался насчёт президента украины порошенко,который его устроил губернатором, и наконец прозрел.Но только после того как сказал бы вендик с эха мацы,он был выброшен как дырявый презерватив.