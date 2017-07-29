Фото: altaipriroda.ru
Озеро Михайловское, расположенное в одноименном селе Михайловского района расчистят в августе текущего года. Об этом сообщают в министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.
Отмечается, что водоем вытянут в длину на 3 километра и разделен земляной дамбой на две неравные части: восточную — площадью 37,8 гектаров и западную – площадью 7,59 гектаров.
Из-за обмеления и зарастания в озере увеличивается концентрация загрязняющих органических веществ, что приводит к его заболачиванию.
Для ликвидации угрозы полной деградации озера, а также создания благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки и возможности сохранения использования воды для хоз нужд населения, водоем будет расчищен. Согласно проектной документации, на озере удалят растительно-корневой слой, расчистят заросли камыша и устранят загрязненные иловые отложения, объем которых превышает 180 тысяч метров кубических.
Работы будут финансированы за счет средств федерального бюджета в рамках реализации переданных страной региону отдельных полномочий в области водных отношений. Всего на расчистку будет выделено 34,21 миллиона рублей, из которых в 2017 — 23,27 миллиона.
Расчистка озера позволит уменьшить негативные процессы в нем, восстановить естественный водообмен, а также повысить рекреационную привлекательность водоема.
Комментарии
"ивовых отложений" ?
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И чего там ивы откладывают?