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Власти Барнаула взяли на контроль коммунальные проблемы в пригородных поселках Центральный и Лебяжье, которые из-за особенностей ландшафта весной подтапливало талыми и грунтовыми водами. Об этом пишет пресс-служба администрации города.

Уточняется, что в Центральном поселке после ликвидации совхоза "Барнаульский" оказались почти бесхозной система канализации, а стоки со всего поселка (до 200 кубометров в сутки) на протяжении многих лет сливались в расположенное в котловине озеро. В 2017 году после зимы с большим количеством снега талые воды соединились со стоками и образовали реки на участках, где начали строить жилье. Сити-менеджер Сергей Дугин поручил организовать постоянную откачку и вывоз стоков.

Позднее он проехался по пригороду, контролируя выполнение распоряжений, и отметил, что зловонный запах пропал. Он добавил, что данные работы ежегодно тратится около 12 миллионов в год. "Но они того стоят. Место красивое. Пока люди построят дома, озеро самоочистится, рыбу ловить можно будет. Прекрасный поселок вырастет", — констатировал Дугин.

В Лебяжьем из-за местного озера 1800 домов страдает от грунтовых вод. При застройке низинного участка и в связи с развитием в поселке инфраструктуры существующие системы водоотведения и дренажа нарушались, а грунтовые воды стали выходить на поверхность. Построенный два года назад на улице Молодёжной водоотводный канал решил лишь проблему талых вод, а грунтовые все еще выходят в огороды и подполья домов местных жителей.

Мэр города выяснил, что на канале в поселке уже работает недавно купленная мотопомпа производительностью 60 кубометров воды в час. К приезду Дугина коммунальщики смогли снизить уровень воды свыше чем на 20 сантиметров. Вскоре в канал будут уложены открытие лотки для сбора грунтовых вод, по которым будет протянута труба. По ней воды будут отводить электронасосы, подчеркивается в сообщении.