Фото: 22.мвд.рф
Полицейские Павловского района разыскивают 29-летнего Анатолия Сысоева, пропавшего с 1 июня текущего года. Об этом говорится на сайте ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Рост безвестно пропавшего мужчины составляет порядка 175 сантиметров, он худощавого телосложения, с темно-русыми короткими волосами и голубыми глазами.
Сысоев был одет в темную футболку и шорты такого же цвета.
Всех, кто располагает данными о местонахождении мужчины или обстоятельствах его пропажи, стражи порядка просят сообщать по телефонам: 8 (385-81)39-1-12, 8-905-927-5596, 02 (102) или в отдел полиции.
Подчеркивается, что анонимность и вознаграждение гарантируются.
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