Фото: twitter.com
Четыре гражданина России пострадали при пожаре в турецком пятизвездочном отеле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Напомним, ранее появились данные о возгорании в гостинице в районе Кемера, однако название заведения не уточняется.
Сообщалось о том, что из отеля были эвакуированы порядка 400 человек.
Агентство добавляет, что 14 из них направили в больницы. При этом четыре пострадавших человека являются россиянами, а остальные — местными жителями, добавили СМИ.
Официального подтверждения информации пока получено не было.
#Antalya'da otel yangınında dumandan etkilenenlerin hayati tehlikesi yok https://t.co/tBchs1n55d pic.twitter.com/EeR36T5CPa— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) 29 июля 2017 г.
Комментарии
Альпинист на крышу выбрался. Точно молодой россиянин.
Надо было только в обратную сторону двигаться, от пожара.