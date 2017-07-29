Фото: vk.com/barneos22
30-летний мужчина дважды попал под разные автомобили в Рубцовске и погиб. Об этом сообщается в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".
По словам очевидцев, вечером в пятницу, 28 июля, мужчина хотел перейти дорогу по регулируемому перекрестку на красный сигнал светофора. В этот момент его сбила машина Honda Accord. Рубцовчанина отбросило на противоположную полосу дороги, где на него наехал ВАЗ-21043, за рулем которого находился 23-летний водитель.
Сообщается, что от полученных травм пешеход погиб на месте ДТП. Свидетели аварии добавляют, что мужчина якобы был пьян.
Официальных комментариев по поводу данной информации пока нет.
Комментарии
Амител, проснитесь! на сайте ГУ МВД вчера утром было https://22.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/10779235/
а мы и не спим ...