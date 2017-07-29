Фото: youtube.com
Жители одного из домов в Новосибирске на проспекте Дзержинского, нашли в своей квартире змею и обратились к спасателям МАСС. Об этом говорится в группе МАСС во "ВКонтакте".
Уточняется, что звонок поступил в 8:08 в субботу, 29 июля. Мужчина по телефону заявил, что змея заползла к нему в жилье.
Прибывшие на место сотрудники МАСС надели специальные толстые перчатки, отодвинули диван, куда заползла змея, прижали ее к полу шваброй, а затем схватили.
Подчеркивается, что змея оказалась простым ужом, которого позже вывезли в лесопилку и отпустили на свободу.
Комментарии
Вот живодеры - журналисты! Вместе с МЧС распустили ужика на ленточки...Не в лесопилку скорее всего, а в лесополосу!
Выпущен на циркулярку-лесопилку. -Очень гуманно.
Сперва шваброй, потом на циркулярку.
Выпушен на бревно, идущее в лесопилку.
Изверги. Зачем ужика распилили?