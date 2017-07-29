Фото: lizaalert.org
В Алтайском крае безвестно пропал 64-летний житель Барнаула Анатолий Чебан. Об этом сообщается на сайте поискового отряда "Лиза Алерт".
Уточняется, что последний раз пенсионера видели 16 июля текущего года.
Рост пропавшего составляет 180 сантиметров, он худощавого телосложения, с темными волосами с сединой и карими глазами. Во что был одет мужчина — неизвестно.
Особыми приметами Чебана является короткая борода. Также он носит очки. Подчеркивается, что мужчина может быть дезориентирован.
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