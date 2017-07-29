Фото: vk.com/barneos22
Жертвами ДТП с участием автомобилей Nissan Sunny и Toyota Corolla Fielder стали два человека. Авария произошла на трассе "Павловск — Ребриха — Буканское" в Алтайском крае.
По словам свидетелей аварии, машины столкнулись в районе села Подстепное. Соответствующая запись со снимком последствий ДТП появилась в паблике Barnaul22 в соцсетях. "Очевидцы предполагают, что есть погибшие", — отмечалось в записи.
"АП" со ссылкой на ГУ МВД России по региону уточняет, что авария произошла около 11:50. В результате столкновения иномарок двое их пассажиров скончались на месте до приезда скорой. Еще два пассажира, включая ребенка, получили травмы разной степени тяжести. Их доставили в больницу.
На месте аварии работают полицейские, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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