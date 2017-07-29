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Житель Бийска попал в Центральную городскую больницу на данной неделе после того, как впал в кому, отравившись грибами. Об этом пишет "Бийский рабочий".
Издание отмечает, что мужчина купил грибы на рынке, а затем пожарил их и съел. В итоге бийчанину стало плохо. Мужчина впал в кому, его экстренно доставили в больницу, где медики успели спасти пациента.
Газета не уточняет, в каком состоянии находится пострадавший.
В минувшем году в Алтайском крае были зарегистрированы три подобных случая. Однако тогда пострадавшие сельские жители сами собирали и готовили грибы, перепутав съедобные с несъедобными.
Издание напоминает, что покупать грибы на трассах и вдоль улиц не рекомендуется. Также газета пишет, что срезанный гриб необходимо приготовить в тот же день, причем варить их нужно не менее получаса.
Основными признаками отравления грибами являются тошнота, боль в животе, расстройство желудка и иногда галлюцинации.
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