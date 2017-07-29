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Непогода сохранится в Алтайском крае в воскресенье, 30 июля. Об этом гласят данные регионального гидрометцентра.
Так, согласно прогнозу синоптиков, ночью в отдельных районах края пройдет дождь, гроза, по востоку при грозах дождь усилится, выпадет град. Температура воздуха составит от 11 до 16 градусов выше нуля. Утром местами на регион опустится туман. Днем непогода в отдельных районах сохранится, однако сильный дождь и град будет возможен уже по западу края. Столбик термометра поднимется до +23...+28 градусов.
Ветер задует юго-западный, ночью со скоростью 4-9 метров в секунду с усилением до 17 метров. Днем — от 7 до 12 с порывами до 15-20 м/с.
В Барнауле в начале ночи пройдет дождь и гроза. Температура за окном составит +13...+15 градусов. Утром в городе также будет туманно местами. Днем воздух за окном прогреется до 24-26 градусов тепла, а во второй половине дня в столице Алтайского края пройдет дождь с грозой.
В Барнауле также будет дуть юго-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду ночью и 9-14 метров днем.
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