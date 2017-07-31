Фото: podarku-rad.ru
Дожди и грозы ждут жителей Алтайского края в начале новой рабочей недели, сообщает региональный Гидрометцентр.
В понедельник, 31 июля, осадки прогнозируются в большинстве районов края. Днем температура воздуха в регионе составит +22…+27 градусов.
Ветер будет западный, 4-9 метров в секунду, при грозе усиление до 13-18 метров.
На территории краевой столицы временами дождь, ливень, возможна гроза. Днем в Барнауле будет +22…+24 градуса. Ветер 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров.
Комментарии
и где старт с дождей и гроз?
На балтийской нет воды горячей собаку мыть надо
А у нас град идёт