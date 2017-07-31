Фото: avito.ru
Коттедж площадью 750 квадратных метров на участке 16 соток продают в барнаульском поселке Плодопитомник за 29 999 999 рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
"Стены коттеджа из кедрового бревна. Два полноценных этажа, идеальное состояние (при ремонте и комплектации использованы только качественные и современные материалы), встроенная мебель и техника, тренажерный зал, бассейн, три ванные комнаты, четыре санузла, баня, сауна, фитобочка, массажный кабинет, камин в коттедже, камин с барбекю в беседке", — описывает "начинку" дома продавец.
К жилью подведены центральные коммуникации, отопление – газовое. Также имеется теплый гараж на два автомобиля.
На прилегающей территории расположен дом для охраны, обустроен газон с ландшафтным дизайном.
Комментарии
Все очень красиво. Сделано с душой, продумано до мелочей и явно не на продажу. Что такое могло случиться, чтобы этот шедевр оказался на рынке? Неужели все так плохо?
у него давно все плохо, да, это "шедевр"!!!!
Похоже на замок Карабаса-Барабаса, только в дереве.
почему кедровые дрова так дорого ?
Дом сам по себе хороший, обстановка и начинка - на любителя. В натуральных деревянных домах дышится легче.
Дорого, конечно, годика через 2-3 подешевеет, но всё равно будет дорого.