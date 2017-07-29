Фото: instagram.com
Автомобильный фестиваль Parkking 2017 проходит в столице Алтайского края в субботу, 29 июля.
Мероприятие состоит из двух частей — дневной и ночной. С 12:00 в парке "Арлекино" собрались несколько тысяч гостей и участников фестиваля из десятков сибирских городов и Казахстана.
В парке действовали творческие и автомобильные зоны, гости могли пофотографироваться с автомобилями, а также посмотреть на показательные выступления автомобильных клубов.
Организаторы отметили, что дневная часть мероприятия в текущем году побила рекорды по посещаемости и количеству участников.
Ночная часть Parkking стартует в 22:00 на пляже "Водный мир". А пока пользователи охотно делятся фотографиями с уже прошедшей части мероприятия.
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