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Академик, ученый, политдеятель и общественник Юрий Рыжов умер в субботу, 29 июля, в возрасте 86 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Московской Хельсинкской группы (МХГ).
"29 июля не стало академика, ученого, политического и общественного деятеля, лауреата премии МХГ Юрия Алексеевича Рыжова", — цитирует агентство сообщение. Также МХГ выразило соболезнования родным и близким Рыжова, подчеркнув, что группа "скорбит вместе с ними".
Прощание с Рыжовым пройдет в Сахаровском центре в Москве.
Рыжов являлся советским и российским учёным в области механики жидкости и газа, политическим и общественным деятелем, дипломатом, академиком РАН, доктором технических наук, а также бывшим российским послом во Франции.
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