Фото: facebook.com
Украинский грузовой самолет Ан-74 компании CAVOK Air разбился в Африке. Об этом сообщает Life со ссылкой на Facebook-аккаунт замминстра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка.
Инцидент произошел на острове Сан-Томе в Гвинейском заливе Атлантического океана. Уточняется, что самолет упал при взлете. Предварительно установлено, что крушение произошло из-за того, что в правый двигатель самолета попала стая птиц.
Издание пишет, что жертв в результате ЧП нет, однако члены экипажа получили травмы разной степени тяжести.
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