Фото: baikal-mir.ru
20-летнего борца Юрия Власко убили на берегу Байкала в ходе массовой драки, участников которой в основном определили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СКР по Республике Бурятия Дмитрия Столярова.
Агентство пишет, что тело молодого человека обнаружили утром в субботу, 29 июля, на берегу Байкала рядом с селом Горячинск. На теле Власко обнаружили признаки насильственной смерти — колото-резаные раны в области головы и шеи. По факту убийства следователи возбудили уголовное дело.
Федерация спортивной борьбы РФ подтвердила, что погибшим является двукратный победитель юниорского чемпионата Европы по борьбе 20-летний Власко.
Столяров отметил, что смертельные ранения молодому человеку нанесли в массовой драке. "Сейчас круг участников конфликта в основном определен, ведется работа по установлению среди них подозреваемых", — цитирует его агентство.
Подчеркивается, что Власко входил в молодежную сборную РФ и был одним из перспективнейших спортсменов в полутяжелом весе.
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