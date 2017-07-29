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Российский президент Владимир Путин своим указом помиловал двух осужденных за госизмену жительниц Сочи — Марину Джанджгавы и Аннику Кесян. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на документы, размещенные на официальном портале правовой информации в субботу, 29 июля.
Женщин признали виновными в том, что в 2008 году, до конфликта с Грузией, они отправили своим знакомым в Грузию СМС, в котором сообщили о передвижении военной техники по железной дороге в сторону Абхазии.
Указами женщины освобождаются от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы. При этом размер штрафа Джанджгавы сокращается до размера уже совершенных платежей.
Президентские указы вступят в силу через 10 дней с момента публикации.
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