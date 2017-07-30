Фото: geometria.ru
Скачки пройдут в воскресенье, 30 июля, на Барнаульском ипподроме. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Подчеркивается, что заезды будут проводиться на лошадях призовых пород. В программе конноспортивного праздника — розыгрыши "Большого барнаульского приза", "Приза элиты", "Приза гибрида" и "Вступительного приза".
Отмечается, что в скачках будут участвовать лошади призовых пород из Алтайского края и соседних регионов: Новосибирской и Кемеровской областей. Также в программу включены скачки на лошадях чистокровной верховой породы трех лет и старше.
Мероприятие пройдет по адресу: проспект Космонавтов, 61 с 13:00.
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