Фото: barneos22.ru
Серьезная авария с участием автомобилей Toyota Corolla и Infinity Q50 произошла в Барнауле в ночь на воскресенье, 30 июля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Уточняется, что машины столкнулись в районе дома №11 на проспекте Ленина. Прибывшие на место полицейские установили, что 42-летний водитель Toyota проехал перекресток на красный сигнал светофора и врезался в Infinity, которой управлял 37-летний мужчина.
В итоге водитель и пассажир Toyota — 37-летняя женщина — скончались на месте аварии. Водителя Infinity госпитализировали в больницу №1, а его пассажиру — 32-летнему мужчине — оказали медпомощь в больнице и отпустили домой.
По факту произошедшего стражи порядка проводят проверку.
В группе Barnaul 22 во "ВКонтакте" очевидцы сообщили, что тела погибших вытаскивали "из груды металла". Также они отметили, что один из автомобилей ехал со скоростью не менее 100 км/ч.
Комментарии
Знаменитый перекресток, с Молодежной соревнуется.
один из автомобилей ехал со скоростью не менее 100 км/ч.
_________________________
Да не может этого быть Там же знак 40
один из автомобилей ехал со скоростью не менее 100 км/ч.
Какая разница, если один б..н на красный едет
ехал бы по правилам на инфинити , то как минимум или увернулся или не былоб смертей ...
09:32, если бы второй б..н ехал бы скоростью 40, то вполне возможно что аварии можно было избежать. И уж совершенно точно, что обошлось бы без трупов.
30.07.2017 09:36
гомть
по каким правилам? не на зеленый свет?
фотки то посмотри. финик весь измятый. ушлепок на королле не только на красный ехал но еще и с превышением.
ехал бы по правилам на инфинити , то как минимум или увернулся или не былоб смертей ..
Во-первых. Где сказано, что 100 гнал финик?
Во-вторых. Авария произошла не потому, что любой из участников, пер 100 в городе, а потому, что водитель тойоты пер на красный.
Это факты. Обсуждения в духе "а вот если" оставьте для базарных бабок.
...Прибывшие на место полицейские установили, что... Toyota проехал перекресток на красный сигнал светофора и врезался в Infinity...
По фотографиям видно обратное: инфинити влетел королле в бочину.
СКОЛЬКО ЖЕ ДЭБИЛОВ В НАШЕМ КОХОЗЕ?
А видео с камер наблюдения будет? Или их нельзя показывать??
Погибшего идиота не жалко. Жалко кого он зацепил. Чем больше их будет биться, тем спокойнее будет на дорогах. И пусть бьются в бетонку и валят в кювет-Не жалко.
Полицаи прямо так сразу определили кто на какой цвет проехал и кто в кого врезался. Всё понятно!
да и черт с ними
туда им и дорога больше людей убивать не будут
Светофоры ночью моргают желтым. Не могло быть красного. У инфинити четко видно разбита морда, то есть прямое лобовое столкновение. У тойоты весь правый бок выгнут на левый бок. То есть ему въехал в бочину. Учитывая информацию данного сайта вот что получается. Водитель тойота королла ночью пересекая проспект Ленина на красный свет врезался правым боком в капот проезжавшему мимо автомобилю инфинити, с достаточно низкой скоростью, потому что там тсоит знак не выше сорока и от данного столкновения погиб вместе с пассажиркой. Водитель инфинити обошелся царапинами. Что чушь сочинять? Оба виноваты. Один гонял до одури, а второй щелкал при езде знаете чем.
По новым законам у нас кто умер тот и виноват.
Светофоры работают по ночам. Возвращались с Новосибирска в третьем часу, и стояли на всех светофорах по Красноармейскому и Шумакова-Балтийская, так что не сочиняйте.
Кто сказал, что тойота пересекла весь(!) перекресток на красный?
Двигаясь на зеленый сигнал светофора вверх по Ленинскому проспекту, он мог повернуть налево на перекрестке и оказался бы в том же самом месте.
Покинуть перекресток он должен был на любой сигнал светофора, не создавая помех движущемуся на зеленый сигнал светофора транспорту.
Движущемуся, но не "летящему".
Если есть свидетели, что тойота пересекала Ленинский проспект, тогда никаких вопросов!
В любом случае погибли люди на городском перекрестке именно из-за превышения скорости
Покинуть перекресток он должен был на любой сигнал светофора, не создавая помех движущемуся на зеленый сигнал светофора транспорту.
Движущемуся, но не "летящему".
Любому. Ты фантазируешь много. Опять же. Пока неизвестно, какое ТС шло с превышением. И причина ДТП - нарушение правил, при проезде регулируемого перекрестка. Если 100 летел финик - то ему штраф за превышение. Все.
Хотя барнаульское правосудие может что угодно присудить. Как с рено-ниссан на молодежке
Мне вот другое интересно, дЫбилы снимающие вертикально, у вас дома телевизоры тоже вертикально стоят?
30.07.2017 11:25
- гость -
Если 100 летел финик - то ему штраф за превышение. Все.
Вообще не все, административное наказание, штраф или лишение прав, наступает если нет трупов. Если есть трупы, связанные с виной водителя, наступает уголовная ответственность. Тут надо расследовать связаны ли эти последствия с превышением
Проезд на красный без последствий это тоже только административное правонарушение