Фото: 22.мвд.рф
Полицейские задержали в Алтайском крае 44-летнего мужчину, которого подозревают в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Во время расследования уголовного дела по факту кражи стражи порядка проводили обыск на приусадебном участке жителя одного из населенных пунктов Ельцовского района и нашли спрятанные в хозпостройке винтовку калибра 5,6 мм и порядка 50 патронов к ней.
Найденное оружие и боеприпаси полицейские изъяли и направили на экспертизу. В случае, если эксперты признают их пригодными для стрельбы, то в отношении сельчанина возбудят уголовное дело по факту незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов. Мужчине будет грозит до четырех лет тюрьмы.
По словам подозреваемого, он нашел ружье и патроны в заброшенном здании несколько лет назад. Мужчина знал, что добровольная сдача оружия освободить его от уголовной ответственности, однако все равно решил оставить себе винтовку.
Комментарии
Ой дурак У сельских жителей практически у всех есть нелегалки, но дома они их не хранят, а хранят например в заброшенных зданиях.
Ржу не могу. Преступника нашли. Эти мелкашки при советской власти через двор были. И продавались в хозмагах без всякой милиции. Верните советскую власть, ДЕРЬМОкраты хреновы.
Причем для покупки нужно было предъявить всего лишь паспорт либо другой документ удостоверяющий личность, но это было при кровавом тиране Сталине. О как власть народа боялась!