Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по АК
Режим ЧС продолжает действовать в Советском районе Алтайского края после урагана в райцентре Советское и в соседних населенных пунктах. Последствия разгула стихии устраняют свыше 200 человек, передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Подчеркивается, что особое внимание уделяется помощи гражданам, чьи дома и постройки пострадали при урагане.
В течение субботы, 29 июля, спасатели очистили 27 участков линий электропередач от упавших деревьев, веток и кровли зданий, а ремонтники восстановили около 70 порывов ЛЭП. Также 279 жителей оставили заявку на расчистку дворов от поваленных деревьев и демонтаж поврежденной кровли.
Отмечается, что по данным на утро воскресенья, 30 июля, почти все заявки отработаны. Участники совместной работы расчистили сельские улицы и вывезли около 140 кубометров мусора. Четыре рабочие комиссии администрации обследовали 119 жилых домов и составили акты обследования по ущербу.
Отмечается, что 29 июля работало 14 бригад, сформированных из сотрудников МЧС, членов аэромобильной группировки ГУ, специалистов поисково-спасательного отряда и представителей районной администрации. В них состояли 105 человек. В Советском развернули подвижный пункт управления регионального главка МЧС.
В воскресенье в работах задействованы 211 человек и 46 единиц техники, добавил первым замначальника ГУ МЧС РФ по краю Олег Еременко.
Напомним, ураган обрушился на район в ночь на субботу, 29 июля. Рабочие группы выявили незначительные повреждения восьми социально значимых объектах в селах Советское, Талица, Кокши, Никольское. В них были повреждены четыре школы, детские сады, клуб, а также свыще 400 жилых домов. Ураган повалил около 230 деревьев.
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