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Полицейские задержали в Кулундинском районе подозреваемого в краже велосипеда, бензопилы и дрели у односельчанки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Уточняется, что мужчина совершил кражу ночью. Стражи порядка задержали его по "горячим следам" уже на следующий день. Все похищенное правоохранители изъяли и вернули потерпевшей.
Предварительно установлено, что стоимость украденного имущества составила порядка 10 тысяч рублей.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до двух лет тюрьмы.
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