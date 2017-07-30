Автомобиль сбил семилетнего ребенка в алтайском селе Мамонтово

Фото: newspile.ru
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Мамонтово, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход
Сегодня, 29 июля в 20 часов 25 минут на улице Партизанская, возле дома № 190 произошло дорожно-транспортное происшествие — наезд на несовершеннолетнего пешехода.
В дежурную часть МО МВД России "Мамонтовский" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадал ребенок. Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место ДТП.
По прибытии предварительно было установлено, что водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем "Тойота Карина", двигаясь по улице Партизанская, допустил наезд на пешехода — мальчика 2010 года рождения, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте, по диагонали, в зоне видимости пешеходного перехода.
В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний пешеход с телесными повреждениями различной степени тяжести был госпитализирован в центральную районную больницу.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, и выясняются все обстоятельства произошедшего.
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