Фото: aircraftworld.ru
В Тюхтетском районе Красноярского края пропала 14-летняя девочка. На ее поиски направлен вертолет Ми-8, пишет РИА Новости со ссылкой на региональный главк МЧС.
Агентство пишет, что о пропаже девочки во время сбора ягод в тайге стало известно в начале текущей недели. Об исчезновении сообщила мать ребенка. Региональное управление СКР возбудило дело по статье убийство.
Отмечается, что на борту вылетевшего на поиски вертолета находятся сотрудники МЧС. "15 человек из Специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы Красноярского края, спасатель из Сибирского поисково-спасательного отряда присоединятся к поискам", — цитирует агентство сообщение главка.
В ведомстве отметили, что по данным на воскресенье, 30 июля, уже обследованы 73 километра дорог, 50 километров береговой линии реки Чиндат, 95 километров реки Чулым, а также свыше 700 квадратных километров местности с воздуха. В поисках ребенка принимают участие 233 человека, в том числе красноярские полицейские спецотряда и местные жители. Кроме этого, был привлечен автожир МЧС и беспилотный летательный аппарат Росгвардии, позволяющий вести поиск тепловизором в темное время суток.
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14-летняя девочка пошла в тайгу за ягодами