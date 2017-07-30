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Краснокнижных соколов балобанов, которых в 2016 году изъяли при попытке их вывоза из страны, выпустят в дикую природу в Алтайском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Результаты экспертизы показали, что девять из 30 птиц были незаконно отловлены на Алтае, их собирались отправить в Объединенные Арабские Эмираты.
Соколов, занесенных в Красную книгу, доставят в Барнаул самолетом 3 августа, а после этого выпустят на волю в Кислухинском заказнике. Подчеркивается, что данная территория хорошо подходит для редких птиц, поскольку там нет естественных хищников, однако присутствует много мелких животных и растительности. В мероприятии будут участвовать зоологи, представители краевого министерства природы и Росприроднадзора, а также студенты и школьники.
Уточняется, что возраст птиц, которых доставят в регион, больше года. Все они являются самками.
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