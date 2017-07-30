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Самолет Airbus A320 турецкой компании Atlasglobal экстренно приземлился в Стамбуле, получив повреждения во время шторма. Инцидент произошел в четверг, 27 июля, пишет "Дождь".
Крупный град повредил воздушному судну нос и стекла в кабине экипажа. Однако украинский пилот Александр Акопов смог посадить лайнер.
Уточняется, что пилотам пришлось создать крен, чтобы через боковое стекло было видно полосу. Пострадавших среди 121 пассажира и шести членов экипажа нет. Отмечается, что из-за урагана в Стамбуле еще 15 самолетов не смогли совершить посадку и улетели на запасные аэродромы.
Издание отмечает, что глава Украины Петр Порошенко позднее позвонил пилоту и поблагодарил его за работу. Также он заявил, что подписал указ о награждении Акопова орденом "За мужество" III степени.
Комментарии
Забыли написать, что пилот учился в СССР, и родом из Донецка.!!!
Чья недоработка, что он попал в град? Метеослужбы управления воздушным движением или самонадеянность пилота, или страх потери премии за перерасход?
А почему град в двигатели не попал?
Уворачивался потому что
а зачем так рисковать? ушли б на запасной то
По моему сегодня решение на посадку принимает командир ВС. Это в мое время, при отсутствии минимума либо погоды, либо минимума КВС, Служба Управления Воздушным движением отправляла ВС на запасной.