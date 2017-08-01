Торговля вдоль тротуаров и в местах массового скопления людей еще во времена перестройки стала одним из основных источников дохода для многих граждан пенсионного возраста. Несмотря на официальный запрет, торговцы с барнаульских улиц не исчезали, кажется, никогда. Торговля продукцией со своего огорода (кстати, как выяснилось, не всегда со своего) процветает в краевой столице. Одна из таких торговых точек уже много лет функционирует возле Нового рынка.

Такие разные продавцы

На улице Пионеров (на пересечении с проспектом Ленина) часам к 11-12 ежедневно выстраивается длинный ряд из таких торговцев. Кстати, аншлаги и баннеры информируют о том, что торговля здесь запрещена и за это предусмотрен штраф. Но на них, кажется, предпочитают не обращать внимания.

На первой точке женщина торгует малиной и вишней. Стаканчик ягод — 100 рублей. Следом за столом две женщины с брусникой — стаканчик 0,5 литра всего 50 рублей. Чуть дальше мужчина продает молодую картошку — 50 рублей за мешочек, набор для соленья — 30 рублей, трехлитровое ведерко лисичек — 80-100 рублей. Ягодно-овощной ассортимент разбавляет цыганка, которая бойко предлагает постельное белье. За ней на самодельном стульчике сидит бабушка с домашними цветами, старой блузкой, связкой швейных молний. Другая пожилая женщина продает мочалки. Всего на этой точке работает порядка 30 человек.

Обращаю внимание на милую сгорбившуюся бабушку. На вид ей около 75-80 лет, голова полностью седая. Она предлагает березовые веники и иргу.

- По какой цене ягодка?

- Дочка, не покупай, так покушай…Пол-литра — 50 рублей, литр — 100 рублей, — предлагает свой товар Марья Ивановна. — Это ирга, я ее в бору нашла, она полезнее, чем черника. Ее заморозить можно. Я из нее и компот варю, и в пироги кладу, и так ем.

Никакой ирги, честно говоря, не хотелось, но, когда смотришь на таких старушек, просыпается жалость и желание хоть чем-то помочь. Протягиваю 50 рублей.

- Да ты бери, дочка, большую, и я домой пошла. Сегодня я страшно устала. Давление шалит.

- Ну, давайте, — быстро соглашаюсь на уговоры и протягиваю сотню. — А давно тут торгуете? Больше для души или денег не хватает?

- Ой, всего и не расскажешь, милая. У меня вся семья погибла – и муж, и два сына. Уже 17 лет живу только с котом. Он даже уже разговаривает. Сюда выхожу, чтобы от тоски не погибнуть и немного грошиков к пенсии заработать. Приходи на следующей недельке, бруснику принесу.

Кстати, никуда бабуля не ушла. Через пару минут она наполнила литровую баночку ягодой и стала ждать новых покупателей.

- Почем черника?

- 130 рублей стаканчик, — отвечает девушка лет 25.

- И как идет торговля? Не гоняют вас?

- Да в будни нормально, не жалуемся. Работать можно с утра и до часов четырех. "Шмон" проводят обычно в час пик. Конечно, лучше всего берут с 17 до 19 часов, когда люди домой с работы возвращаются, — рассказывает продавец ягоды.

Причем торговать на улицу выходят нe только пeнсионepы, котоpыe продают овощи, ягоду или изделия ручной работы, тут же и молодежь, и люди среднего возраста. Стоят в ряду и тоpговцы с лотками фруктов и овощей из бывших союзных государств. Таким пpодавцам peгуляpно подвозят свeжий товаp. Есть и русские, которые под видом домашней продукции втридорога предлагают купленные в овощной палатке у узбеков овощи.

Вместо прилавка торговцы используют газеты, коробки, ящики. И все это продают возле дороги, на тротуарах с оживленным движением. Ни о каких санитарных нормах говорить не приходится.

Курочка без ГМО

Тоpговля "с pук" в нeустановлeнных мeстах – пpоблeма совсeм нe новая. На дeсятках стихийных pынков нашeго гоpода вовсю тоpгуют чeм пpидeтся. И полбеды, если говорить о бабушках со своей ягодой и овощами, котоpыe можно тщательно помыть дома, но тут же пpохожим пpeдлагают домашний творожок и сметану, мясо.

- Не боитесь таким товаром без холодильника торговать? - спрашиваю у женщины, реализующей домашних кур, которые кучкой выложены на старом стуле, застеленном газеткой. — Ведь запрещено, да и жара, вдруг кто отравится?

- Да что вы! — оскорбляется женщина. — Уже несколько лет продаю, и пока никто не жаловался. Покупают охотно: ведь у меня натуральный продукт, без ГМО. И вообще своим товаром я могу торговать, где я хочу.

На мой взгляд, сомнительный аргумент. Клиенты таких торговцев – самые незащищенные граждане. Их и обвешивают, и обманывают. А жаловаться покупатели не будут, да и некуда. Ищи ветра в поле.

Рыбное место

Еще одна площадка, где собираются торговцы, находится на улице Советской, недалеко от Комсомольского. Торгуют и на площади Октября, и на Матросова. Днем в основном предлагают цветы. Домашнюю розу можно купить за 70 рублей, корзинку из пяти цветов предлагают за 250. А вечером приходят торговцы домашними овощами, ягодой.

Самый дорогой стихийный рынок – на пересечении проспектов Социалистический и Строителей. Дорога вблизи вокзалов – одна из максимально проходимых, поэтому места здесь занимают с самого утра. Нередко из-за места под солнцем тут происходят серьезные конфликты.

"Не надо возле меня продавать ваши корешки! У меня зверобой и тысячелистник брать никто не будет. Понаехали, а местным торговли нет", — пыталась выселить "соседей", которые принялись раскладывать на расстеленном на асфальте целлофане различные целебные корни из Горного Алтая, женщина.

"Бабуля, не шуми. И на твой товар покупатель найдется", – успокаивал женщину парень лет 28 с густой бородой.

За стаканчик черники тут просят уже 150 рублей, малина – 300 рублей литр, набор для солений – 40 рублей, жидкий пучок укропа – 30 рублей, мешочек свежей картошки – 80 рублей.

- Почем лисички?

- 150 рублей трехлитровое ведерко.

- А почему так дорого? На Новом рынке за 80 отдают.

- Цены — они словно лошадь, — философствует мужчина лет 60. — Куда повернешь — туда и поедут. Я вот вчера белые продавал. Одну кучку за 250 рублей без торга взяли, а другую еле-еле за 120 пристроил. А можно и вообще внакладе остаться. Бывает, идут хлопчики, остановятся, схватят что-нибудь с прилавка — и след простыл. И ведь не пожалуешься никуда.

Ответ администрации

Жаловаться действительно некуда, ведь такая несанкционированная торговля в принципе запрещена. Районные администрации регулярно проводят рейды по стихийным рынкам. За семь месяцев 2017 года на уличных торговцев составили порядка 200 протоколов.

"Это общественные территории. Люди нарушают правила благоустройства, становятся на газонах, тротуарах, которые не отведены для торговли. Выращенной на огородах и в садах продукцией барнаульцы могут торговать в специально отведенных местах. Второй год в Барнауле реализуется программа, которая предусматривает торговлю таких людей в специальных киосках. В городе функционируют 11 площадок по городу, которые вмещают более 100 мест для торговли. И это абсолютно бесплатно", — пояснили порталу Amic.ru в администрации города.

Кроме того, люди могут реализовывать свою продукцию на рынках. Но они предпочитают сидеть там, где идут пешеходы. В администрации отмечают, что такие продавцы оставляют после себя кучи мусора. Картонки, ящики, отходы – все это остается на улицах города и портит его внешний вид.

И если понять и простить старую добрую бабушку по-человечески еще можно, то нелегальные предприниматели вызывают много вопросов. Наиболее ушлые практикуют торговлю в ряду как раз с такими старушками. Одни из них торгуют фруктами и овощами прямо с машин. Цены у них такие же, как в зарегистрированных торговых точках (палатки, киоски), но при этом они не платят ни за аренду земли, ни налоги и еще не несут ответственности за свой товар.

"Если вы видите на улицах города (за исключением рынков) столы, на которых торгуют очками, сумками, кошельками или колбасой, фруктами и овощами, которые предлагают с машин, можете быть уверены: это незаконная торговля. Мы регулярно проводим рейды по пресечению торговли в запрещенных местах, но на каждую улицу дежурного не поставишь. Люди думают: палочка колбасы стоит 150 рублей, в магазине-то она дороже, надо брать! Но в магазине просто вы видите цену за килограмм. Мы посчитали – то на то и выходит. Но, покупая продукцию у дороги у продавцов без санитарных книжек, вы рискуете своим здоровьем. А стоит ли оно того?" — заключили в администрации.

Фото: Ирина Киселева