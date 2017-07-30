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31-летний житель Новосибирской области избил и ограбил молодых девушек в субботу, 29 июля. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД России по НСО.
Об инциденте полицейским сообщили врачи, принявшие в больнице 19-летнюю девушку с травмой головы. Прибывшим в медучреждение стражам порядка пострадавшая рассказала, что в 5:00 она с подругой сидела на лавочке у дома на улице Кавалерийской. В это время к девушка подошел неизвестный и попытался познакомиться. Затем между ними возник конфликт, в ходе которого мужчина ударил девушку по голове, отобрал у нее сумку и смартфон, затем ударил ее подругу и скрылся в неизвестном направлении.
Полицейские в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался житель Заельцовского района, который уже был судим за незаконный оборот наркотиков. Стражам порядка удалось изъять похищенное имущество.
По факту разбоя, который был совершен с причинением тяжкого вреда здоровью, возбудили уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. Также полицейские устанавливают его причастность к другим преступлениям в Новосибирске.
Комментарии
Да что ж им не спалось-то в пять утра
в 5:00 она с подругой сидела на лавочке у дома на улице
Дальше можно не читать, они прям его ждали. Не его, так кого другого...