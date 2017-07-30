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Флаги РФ и Военно-морского флота (ВМФ) подняли на российских кораблях и судах в сирийском порту Тартус, который впервые принимает парад в честь Дня ВМФ. Об этом сообщает РИА Новости.
Подчеркивается, что военный морской парад впервые проводится за пределами России. Тартус был выбран потому, что там расположен пункт материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ.
Командовать парадом в Сирии будет командир оперативного соединения ВМФ в Средиземном море капитан первого ранга Павел Ясницкий, а командующий российской группировкой в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин примет парад после обхода парадного строя.
Агентство напоминает, что глава РФ Владимир Путин ранее подписал указ о проведении 30 июля главного парада в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.Кроме этого, парады кораблей пройдут в Североморске, Владивостоке, Севастополе, Балтийске и Астрахани.
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