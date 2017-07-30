Фото: warontherocks.com
Глава российского государства Владимир Путин в воскресенье, 30 июля, принимает военно-морской парад в честь дня ВМФ в Санкт-Петербурге, передает Life.
Президенту предстоит обойти на катере парадный строй кораблей, выстроенный на Неве, а также поприветствовать экипажи.
По данным издания, в параде будут задействованы десятки кораблей, самолетов и вертолетов Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.
После парада Путин поучаствует в торжественном приеме, где также будет присутствовать руководящий состав и офицеры ВМФ, а затем президент направится в Никольский морской собор в Кронштадте.
Добавим, что издание организовало прямую трансляцию мероприятия в Санкт-Петербурге.
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