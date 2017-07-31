Бойцы студенческих отрядов Алтайского края помогают ремонтировать федеральную трассу А-322 "Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан". Работы ведутся на участке 16 километров.

Стоимость работ – 193 миллиона рублей. В настоящее время уже освоено 120 миллионов. Дорожники отмечают, что уже в сентябре ремонт будет полностью завершен.

Уже завершено устройство выравнивающего слоя покрытия. Подрядчик приступил к ремонту верхнего слоя. Работы ведутся по технологии "Новочип". Специальная эмульсия заполняет поры асфальтобетонной смеси, образуя мембрану, которая изолирует нижние слои покрытия от внешних воздействий. Специалисты отмечают, что срок службы такого покрытия превосходит обычный. Также "Новочип" повышает уровень безопасности и комфорта для автомобилистов.

Также до сентября необходимо завершить ряд работ по установке автономного освещения, обустройству автобусных павильонов и обочин.

"Это плановый ремонт участка. Работы здесь велись пять лет назад. Ремонт идет в нормальном темпе, в срок укладываемся. На этом участке работают 25 человек из стройотрядов. Для многих ребят это первый рабочий опыт. Выполняют любые поручения. Работы на трубах, на барьерном ограждении. Зарплата у бойцов достойная, студенты получат от 20 тысяч рублей в месяц", — рассказал ведущий эксперт дорожного хозяйства ФКУ Упрдор "Алтай" Василий Жданов.

Кроме того, выполняется большой объем по ремонту водопропускных труб – их на объекте 16. Здесь на помощь приходят бойцы студенческих отрядов. Ребята готовят площадки, монтируют звенья труб и выполняют заливку швов.

"Мы понимаем, какая это ответственная работа. На этой площадке работаем уже месяц. Бетонируем, устанавливаем барьерные ограждения. Работаем по восемь часов в день. Я не в первый раз в стройотряде. Третий год езжу, уже есть опыт, есть навыки. Но и, конечно, есть к чему стремиться", — рассказал Amic.ru командир стройотряда "Планета" Александр Здоровенко.