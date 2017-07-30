Фото: instagram.com
В Алтайском крае в субботу, 29 июля, прошел III Фестиваль вареника "Всэ будэ смачно!".
Гостей ждали конкурсы, мастер-классы по лепке вареников, ярмарка сувениров, а также возможность попробовать вареники с более чем 50 видами начинок. Причем это были не только вареники с ягодой, грибами, творогом, но и, например, с тыквой и свекольной ботвой.
Отметим, что некоторые гости также не упустили возможность намазать себя лечебной грязью.
Читайте также: Фестиваль вареника пройдет в Алтайском крае 29 июля
Фестиваль прошел на базе отдыха "Гуселетовские плесы" в Романовском районе. Гости праздника активно делятся в соцсетях снимками с мероприятия.
Комментарии
Как то всё это не патриотичьно!
А какое отношение имеют хохлы к вареникам? Это национальное польское блюдо вообще-то как и борщ.