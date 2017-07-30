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Причины смерти: академик РАН рассказал, что чаще всего "убивает" россиян

, ИА "Амител"
Директор НИИ нейрохирургии имени Бурденко рассказал, что чаще всего становится причиной смерти россиян

Фото tverskoy.info

По словам директора НИИ нейрохирургии имени Бурденко Александра Потапова, главными "убийцами" жителей России были и остаются сердечно-сосудистые патологии, онкология и травматизм, в основном при автомобильных авариях.

"Сосудистые патологии являются главным киллером россиян, как, впрочем, и в других странах. В частности, по мозгу — это инсульты: 400 тысяч умирает от инсульта в год", — пишет РИА Новости со ссылкой на Потапова.

По данным Росстата, только в 2016 году примерно 900 тысяч россиян скончались от болезней системы кровообращения. Еще почти 300 тысяч умерли из-за новообразований, в первую очередь злокачественных. От различных травм в России погибли около 170 тысяч человек.

Академик отметил, что каждый год на дорогах страны погибает около 28 тысяч человек. При этом еще около 300 тысяч становятся инвалидами.

По данным Росстата, за первые пять месяцев 2017 года скончались 791 тыс. россиян.


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Комментарии

30.07.2017 17:16
- гость -

На медицину, дороги денег нет - но вы россияне держитесь!

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