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Автомобильные эксперты назвали ТОП-5 самых быстрых машин мощностью до 100 лошадиных сил, представленных на отечественном рынке, сообщает Life.ru.
Фаворитом этого рейтинга названа Skoda Rapid с двигателем в 90 "лошадок". "Серебро" досталось Datsun on-DO и mi-DO.
На третьем месте расположился автомобиль Smart ForTwo.
Сразу после тройки лидеров идет Renault Logan. Пятое место поделили "корейцы" Hyundai Solaris и KIA Rio.
Относительно последних двух автомобилей отметим, что они стали самыми продаваемыми иностранными машинами на отечественном авторынке по итогам первого полугодия 2017-го.
Так, за шесть месяцев в РФ было продано 46,2 тысячи KIA Rio и 32,7 тысячи Hyundai Solaris.
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