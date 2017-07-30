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Еще одного полицейского задержали в Республике Алтай во время расследования уголовного дела о совершении сотрудниками отдела МВД России по Онгудайскому району действий, которые явно выходят за пределы полномочий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
Отмечается, что по факту причинения телесных повреждений двум местным жителям проводилась проверка. В ее рамках стражи порядка выявили причастность еще одного полицейского.
По предварительным данным, в июле текущего года рядом с селом Иня полицейский и его коллега во время профилактической беседы причинили двум пьяным местным жителям телесные повреждения.
Отмечается, что все материалы по факту произошедшего были переданы в Следственный комитет. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, полицейский уже задержан. Если его вина подтвердится, то его уволят из органов внутренних дел, а сам страж порядка понесет наказание в соответствии с нормами действующего законодательства. Руководителей полицейского привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
В пресс-службе СУ СКР по региону отмечается, что задержанный помещен под домашний арест. Ему запретили выходить за пределы своего дома, общаться с потерпевшими и свидетелями по делу, использовать стационарные и мобильные средства связи.
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