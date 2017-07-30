Фото: vk.com/act54
Пять автомобилей - седаны Daewoo Gentra, Лада Приора, Nissan Bluebird, Toyota и грузовик — столкнулись на перекрестке в Новосибирске. Об этом сообщают очевидцы в группе "АСТ-54" в соцсети "ВКонтакте".
По их словам, водитель Daewoo ехал по улице Владимировской и приостановился, поскольку перед ним на дороге лежала оторванная защита двигателя. Ехавший за автомобилем водитель смог уйти вправо, а управлявший Toyota мужчина не избежал столкновения.
За Toyota ехала Лада, водитель которой увернулся от столкновения, выехал на "встречку", где врезался в Nissan. От удара машины развернулись, и Приора задела грузовик.
Уточняется, что в массовой аварии пострадали четыре человека. По словам свидетелей ДТП, водитель Nissan сломал ребра, один из его пассажиров — ключицу, а другой получил разные ушибы. Водитель приоры отделался ушибом головы, говорится в сообщении.
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