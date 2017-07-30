Фото: lifeisphoto.ru
Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется с непогоды. Таков прогноз синоптиков регионального гидрометцентра.
На сайте сказано, что ночью в большинстве районов края пройдут дожди, местами сильные ливни, а также гроза и град. Температура составит от 13 до 18 градусов тепла. В утренние часы местами возможен туман. Днем также ожидается дождь и гроза, при которой местами пройдут ливни. Кроме этого, местами в крае выпадет град. Столбик термометра в светлое время суток поднимется до +22...+27 градусов.
Ветер будет дуть западный, 4-9 метров в секунду с порывами до 13-18 метров.
В Барнауле на протяжении всех суток будут идти дожди, которые временами будут усиливаться. Также возможна гроза. Температура за окном ночью будет равна 15-17 градусам тепла, а днем — от +22 до +24 градусов.
Ветер в столице региона задует западный, 5-10 м/с. При грозе порывы будут достигать 15 метров.
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