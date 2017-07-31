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Постановление, утверждающее порядок сбора твердых коммунальных отходов на территории Алтайского края, подписал на минувшей неделе губернатор региона Александр Карлин.

В документе в том числе регламентируется порядок раздельного сбора отходов, а также оговаривается, что процесс сбора ТКО в регионе обеспечивается региональным оператором.

"Региональный оператор осуществляет сбор твердых коммунальных отходов самостоятельно или с привлечением операторов", — подчеркивается в постановлении. Под регоператором подразумевается юридическое лицо, которое обязано заключить договор по обращению с твердыми коммунальными отходами непосредственно с собственниками этих самых отходов.

Документ оговаривает, что складирование твердых коммунальных отходов в Алтайском крае осуществляется следующими способами:

в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах, проще говоря, в мусоропроводы;

в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных площадках;

в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором.

Несколько иначе выглядит процедура складирования крупногабаритных отходов (КГО). Они помещаются либо в бункеры, расположенные на контейнерных площадках либо на специальных площадках для складирования именно крупногабаритных отходов.

Вывоз крупногабаритных отходов осуществляется либо по заявкам потребителей, либо самостоятельно на специальные площадки для складирования КГО.

Отдельный пункт документа оговаривает, что в обычных контейнерах запрещается складирование горящих, раскаленных или горячих отходов, крупногабаритных отходов, снега и льда, осветительных приборов и электроламп, содержащих ртуть. Также нельзя помещать в них батареи и аккумуляторы, медицинские отходы и прочие предметы, которые способны причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку и разгрузку контейнеров.

При этом региональному оператору запрещается осуществлять сбор опасных веществ, отнесенных к опасным грузам в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов в составе или под видом ТКО.

Потребителям запрещается складировать отходы в местах сбора и накопления ТКО, не указанных в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Очень важным пунктом постановления является то, что при обнаружении мест складирования ТКО на земельных участках, не предназначенных для этих целей, ликвидировать размещение отходов должны собственники этих участков. Делается это либо самостоятельно, либо посредством обращения к региональному оператору, с которым собственник должен заключить договор на оказание услуг по ликвидации несанкционированной свалки.

Что касается раздельного сбора отходов, то он осуществляется несколькими способами: