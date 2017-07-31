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Выбрасываем мусор правильно: порядок сбора отходов утвердили на Алтае

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Губернатор Александр Карлин подписал постановление, регламентирующее сбор твердых коммунальных отходов на территории региона

Фото: sovet.tatarstan.ru

Постановление, утверждающее порядок сбора твердых коммунальных отходов на территории Алтайского края, подписал на минувшей неделе губернатор региона Александр Карлин.

В документе в том числе регламентируется порядок раздельного сбора отходов, а также оговаривается, что процесс сбора ТКО в регионе обеспечивается региональным оператором.

"Региональный оператор осуществляет сбор твердых коммунальных отходов самостоятельно или с привлечением операторов", — подчеркивается в постановлении. Под регоператором подразумевается юридическое лицо, которое обязано заключить договор по обращению с твердыми коммунальными отходами непосредственно с собственниками этих самых отходов.

Документ оговаривает, что складирование твердых коммунальных отходов в Алтайском крае осуществляется следующими способами:

  • в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах, проще говоря, в мусоропроводы;
  • в контейнеры и бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
  • в пакеты или другие емкости, предоставленные региональным оператором.

Несколько иначе выглядит процедура складирования крупногабаритных отходов (КГО). Они помещаются либо в бункеры, расположенные на контейнерных площадках либо на специальных площадках для складирования именно крупногабаритных отходов.

Вывоз крупногабаритных отходов осуществляется либо по заявкам потребителей, либо самостоятельно на специальные площадки для складирования КГО.

Отдельный пункт документа оговаривает, что в обычных контейнерах запрещается складирование горящих, раскаленных или горячих отходов, крупногабаритных отходов, снега и льда, осветительных приборов и электроламп, содержащих ртуть. Также нельзя помещать в них батареи и аккумуляторы, медицинские отходы и прочие предметы, которые способны причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку и разгрузку контейнеров.

При этом региональному оператору запрещается осуществлять сбор опасных веществ, отнесенных к опасным грузам в соответствии с Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов в составе или под видом ТКО.

Потребителям запрещается складировать отходы в местах сбора и накопления ТКО, не указанных в договоре на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Очень важным пунктом постановления является то, что при обнаружении мест складирования ТКО на земельных участках, не предназначенных для этих целей, ликвидировать размещение отходов должны собственники этих участков. Делается это либо самостоятельно, либо посредством обращения к региональному оператору, с которым собственник должен заключить договор на оказание услуг по ликвидации несанкционированной свалки.

Что касается раздельного сбора отходов, то он осуществляется несколькими способами:

  • сбор в специальных контейнерах для раздельного сбора ТКО на контейнерных площадках;
  • сбор в специальных контейнерах для раздельного сбора ТКО в специально отведенных местах;
  • сбор в мобильных пунктах приема вторичного сырья, организованных региональным оператором, производителями и импортерами товаров.

 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

31.07.2017 07:18
- гость -

На исполнение этого Указа каждому изберателю надо прям в мозг вживить чип с этими буквами.

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31.07.2017 09:10
А я то думал...

Все то же, что и было, только вид сбоку. Никакой конкретики по раздельному сбору. Кроме заголовка статьи. И мусор все-таки нужно не "выбрасывать", а собирать и утилизировать.

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31.07.2017 09:16
- гость -

Поставят контейнеры в шаговой доступности, население будет сортировать, т.к. большинство понимает необходимость этого.

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31.07.2017 10:04
Панночка

у нас в ленинском районе на площадкаъх вмето контейнеров установлены ограмные контейнеры для крпуногабаритного мусора, как в частном секторе. о каком разрельном сборе можно говорить при наличии одной емкости для сбора?

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