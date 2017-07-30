Фото: allzip.org
Молодая мать скончалась в Новой Москве от удара током от электротриммера. Об этом сообщает Life.
23-летняя женщина косила траву и не заметила, как шнур намотался на работающую леску. В результате она получила мощный разряд тока.
Вечером в субботу, 29 июля, тело погибшей нашла ее четырехлетняя дочь, однако ребенок не понял, что случилось с его матерью, и позвал на помощь бабушку. Родители женщины вызвали скорую помощь, однако приехавшие медики смогли лишь констатировать ее смерть.
Издание подчеркивает, что женщина не хотела в этот день ехать на дачу, однако на этом настояла ее мать.
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