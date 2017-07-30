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Российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности за доведение, склонение или содействие суициду. Он вносит изменения в УК РФ и значительно увеличивает санкции статей Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за указанные деяния, передает ТАСС со ссылкой на справку к закону.

Cовфед одобрил документ 25 июля. Закон увеличивает почти в два раза срок максимальной уголовной ответственности за склонение детей к самоубийствам — с восьми до 15 лет.

Также ФЗ увеличивает сроки заключения с пяти-восьми до 8-15 лет по ч. 2 ст. 110 УК РФ, под которую подпадают действия по доведению до суицида в отношении несовершеннолетнего или лица, которое заведомо для виновного находится в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости, беременной женщины, а также в отношении двух или более лиц, либо организованной группы по предварительному сговору, либо с использованием средств массовой информации или интернета.

Вместе с этим ужесточается ответственность за склонение к совершению суицида или содействие сведению счетов с жизнью, которое повлекло самоубийство или покушение на него.

Наказание по данным статьям теперь будет составлять от пяти до десяти лет тюрьмы, против действующих сейчас пяти лет лишения свободы. При этом ответственность за эти деяния в отношении детей и беременных тоже ужесточается и составит от шести до 12 лет тюрьмы (сейчас — до шести лет).

Если подстрекательство к самоубийству сопровождалось публичными призывами, например, в сети, а также носило групповой, организованный характер и обернулось смертью двух или более несовершеннолетних, то сроки составят от восьми до 15 лет лишения свободы.

Агентство пишет, что также повысилась уголовная ответственность за создание "групп смерти" до 5-10 лет тюрьмы (сейчас — четыре года). Отягчающим обстоятельством является публичное распространение через СМИ и соцсети. В данных случаях злоумышленникам будет грозить от пяти до 15 лет тюремного заключения (сейчас — до шести лет).