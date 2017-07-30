Воскресенье, 30 Июль, 21:54

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Как вы относитесь к ремонту дорог в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,54
€ 69,68
Brent
$ 51,5
18°
Обь
219см -12

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Дорожный ремонт – 2017 Рост тарифов ЖКХ в 2017 году
Новости

Путин подписал закон об ужесточении наказания за склонение к самоубийству

, ИА "Амител"
Закон увеличивает срок максимальной уголовной ответственности за это до 15 лет

Фото: nowcrimea.ru

Российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности за доведение, склонение или содействие суициду. Он вносит изменения в УК РФ и значительно увеличивает санкции статей Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за указанные деяния, передает ТАСС со ссылкой на справку к закону.

Cовфед одобрил документ 25 июля. Закон увеличивает почти в два раза срок максимальной уголовной ответственности за склонение детей к самоубийствам — с восьми до 15 лет.

Также ФЗ увеличивает сроки заключения с пяти-восьми до 8-15 лет по ч. 2 ст. 110 УК РФ, под которую подпадают действия по доведению до суицида в отношении несовершеннолетнего или лица, которое заведомо для виновного находится в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости, беременной женщины, а также в отношении двух или более лиц, либо организованной группы по предварительному сговору, либо с использованием средств массовой информации или интернета.

Вместе с этим ужесточается ответственность за склонение к совершению суицида или содействие сведению счетов с жизнью, которое повлекло самоубийство или покушение на него.

Наказание по данным статьям теперь будет составлять от пяти до десяти лет тюрьмы, против действующих сейчас пяти лет лишения свободы. При этом ответственность за эти деяния в отношении детей и беременных тоже ужесточается и составит от шести до 12 лет тюрьмы (сейчас — до шести лет).

Если подстрекательство к самоубийству сопровождалось публичными призывами, например, в сети, а также носило групповой, организованный характер и обернулось смертью двух или более несовершеннолетних, то сроки составят от восьми до 15 лет лишения свободы.

Агентство пишет, что также повысилась уголовная ответственность за создание "групп смерти" до 5-10 лет тюрьмы (сейчас — четыре года). Отягчающим обстоятельством является публичное распространение через СМИ и соцсети. В данных случаях злоумышленникам будет грозить от пяти до 15 лет тюремного заключения (сейчас — до шести лет).

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
21:28
Запуск первой частной ракеты прошел в Японии неудачно 0
20:29
Путин подписал закон об ужесточении наказания за склонение к самоубийству 0
19:58
Журналист RT погиб при ракетном обстреле ИГ в Сирии 0
19:29
Молодую женщину убило газонокосилкой в Новой Москве - СМИ 1
18:59
Американская газета назвала молодого Путина хипстером 2
18:29
Ливень и град прогнозируют синоптики в Алтайском крае 31 июля 0
17:56
Фотоновости. ДТП с участием пяти автомобилей произошло в Новосибирске 0
17:27
Превысившего должностные полномочия полицейского задержали в Горном Алтае 0
16:57
Причины смерти: академик РАН рассказал, что чаще всего "убивает" россиян 6
16:27
Фотоновости. Как прошел фестиваль вареника "Всэ будэ смачно!" на Алтае 5
15:57
Порошенко приписал Айвазовского к наследию Украины 5
15:25
Очевидцы сообщили об убийстве таксиста в Новоалтайске 0
14:58
Алтайский край поднялся в рейтинге командных игровых видов спорта в РФ 0
14:27
Показываем, как Путин принимает парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге 4
13:59
Российский флаг подняли в сирийском Тартусе в честь Дня ВМФ 1
13:30
Новосибирец избил и ограбил девушек после попытки познакомиться с ними 2
12:58
Пилот вслепую посадил в Стамбуле самолет, поврежденный градом. Видео 9
12:28
Конфискованных краснокнижных соколов выпустят на волю в Алтайском крае 0
11:56
14-летняя девочка пропала в тайге в Красноярском крае 1
11:26
Автомобиль сбил семилетнего ребенка в алтайском селе Мамонтово 1
10:58
Мужчина в Алтайском крае украл у односельчанки велосипед, бензопилу и дрель 0
10:29
Режим ЧС ввели в Советском районе Алтайского края после урагана 0
09:54
Волонтеры нашли тело пропавшей жительницы Новоалтайска 0
09:27
Жителя алтайского села задержали за незаконное хранение оружия 4
08:56
Два человека погибли в ДТП в ночь на 30 июля в Барнауле 44
08:28
Барнаульцев 30 июля приглашают на скачки на лошадях призовых пород 0
08:05
"Друг в беде не бросит!": гифки о самой настоящей дружбе 0
07:34
Ядреная медовуха и милые пчелы: чем удивили французов русские пасеки? 5
07:03
Коттедж с бассейном и библиотекой продают в Барнауле за 15,5 млн рублей 9
06:32
Дожди с грозами ждут жителей Алтайского края 30 июля 0
06:01
Девушки и машины: женское лицо автофестиваля Parkking 2017 в Барнауле 14
23:07
Путин помиловал двух женщин, осужденных за госизмену 26
22:13
СК раскрыл подробности убийства борца Юрия Власко в Бурятии 1
21:12
Украинский грузовой самолет разбился в Африке 1
20:18
Академик Юрий Рыжов скончался в Москве 0
19:58
Фотоновости. Как проходит фестиваль Parkking в Барнауле 1
19:28
Машина превратилась в груду металла после аварии в Бийске 1
18:54
Дождь, гроза и град ждут жителей Алтайского края 30 июля 0
18:33
Бийчанин съел грибов и впал в кому - СМИ 0
17:53
Два человека погибли в ДТП на алтайской трассе 0
17:30
Волонтеры более недели ведут поиски жителя Барнаула 0
16:54
Спасатели нашли в одной из квартир Новосибирска змею. Видео 0
16:28
Дважды попавший под машины мужчина погиб в Рубцовске - очевидцы 2
15:58
СМИ: четыре россиянина пострадали при пожаре в турецком отеле 2
15:25
Полицейские разыскивают 29-летнего жителя Алтайского края 0
14:52
Порядка 400 человек эвакуировали из горящего здания отеля в Турции 0
14:25
Власти Барнаула взяли на контроль коммунальные проблемы двух поселков 7
13:59
Озеро Михайловское расчистят в Алтайском крае 3
13:30
Саакашвили назвал Порошенко "банальным торгашом" 1
12:54
Корабль "Союз МС-05" с экипажем пристыковался к МКС 3

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.