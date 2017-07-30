Фото: instagram.com
Полицейские задержали гадалку Сабину в центре Москвы по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает "Лента.ру".
По словам источника в правоохранительных органах, к стражам порядка обратилась 54-летняя жительница Балашихи, которая в течение четырех лет посещала с дочерью гадалку. Прорицательница, участвовавшая, со слов источника, в телешоу "Битва экстрасенсов", проводила сеансы у себя дома в квартире на Садово-Спасской улице в центре российской столицы.
Потерпевшая рассказала, что заплатила гадалке всего 700 тысяч рублей, однако "легче от гаданий не стало".
Издание пишет, что в это же время СМИ сообщили о задержании гадалки Сабины.
Согласно данным сайта FateLine, на котором собраны данные об экстрасенсах и ясновидящих страны, в столице есть лишь одна гадалка Сабина. В ее профиле сказано, что она потомственная предсказательница и участница "Битвы экстрасенсов". Также на сайте сообщается, что 39-летняя женщина гадает на старинных картах как лично, так и дистанционно.
Отмечается, что в списке участников 17 сезонов "Битвы экстрасенсов" гадалку по имени Сабина найти не удалось. Однако из ее публикаций в Instagram выяснилось, что прорицательница снимается в 18-м сезоне.
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