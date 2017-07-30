Фото: tvc.ru
ДТП с участием туристического автобуса обернулось травмированием 26 человек в турецкой провинции Кайсери, передает РИА Новости со ссылкой на портал Haberler.
Известно, что в автобусе находились туристы из города Адана, которые направлялись к водопаду Капузбаши.
Согласно имеющейся информации, водитель транспортного средства не справился с управлением на опасном повороте горной дороги. В итоге автобус опрокинулся.
Также отмечается, что пострадавшие доставлены в больницы. Каково их состояние – не сообщается.
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