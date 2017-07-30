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СМИ: автобус с туристами перевернулся в Турции, пострадали 26 человек

, ИА "Амител"
Дорожная авария произошла в провинции Кайсери

Фото: tvc.ru

ДТП с участием туристического автобуса обернулось травмированием 26 человек в турецкой провинции Кайсери, передает РИА Новости со ссылкой на портал Haberler.

Известно, что в автобусе находились туристы из города Адана, которые направлялись к водопаду Капузбаши.

Согласно имеющейся информации, водитель транспортного средства не справился с управлением на опасном повороте горной дороги. В итоге автобус опрокинулся.

Также отмечается, что пострадавшие доставлены в больницы. Каково их состояние – не сообщается.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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