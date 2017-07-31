Фото: ctv7.ru
Девочка, пропавшая несколько дней назад в тайге на территории Красноярского края, найдена живой, сообщили в региональном главке МВД России.
Ребенка обнаружили вечером в воскресенье, 30 июля, в Тюхтетском районе. "В один из отдаленных участков тайги в Тюхтетском районе была высажена группа, состоящая из сотрудников спецподразделения "Гром" ГУ МВД России по Красноярскому краю и бойцов Росгвардии. Примерно около 19 часов сотрудники полиции вышли на связь со штабом поисковой операции и сообщили, что девочка обнаружена в лесу живой. Состояние здоровья, по предварительным данным, удовлетворительное", — отметили в правоохранительном ведомстве.
В поисках девочки принимали участие более 230 полицейских, представителей Росгвардии, военнослужащих, а также добровольцев.
Также в поисковой операции было задействовано 17 единиц спецтехники, два беспилотника и легкомоторный самолет.
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