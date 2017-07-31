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Самое длительное солнечное затмение в истории ожидается в августе этого года – такой прогноз дали сотрудники Национальной солнечной обсерватории, сообщает RT со ссылкой на "Известия".
Согласно выкладкам ученых, Луна заслонит Солнце на полтора часа, а солнечная корона будет в несколько раз больше, чем во время предыдущих затмений.
При этом уточняется, что за удивительным явлением смогут наблюдать только жители Соединенных Штатов Америки.
Ранее американские астрономы сообщали о полном солнечном затмении, которое должно произойти 21 августа.
Комментарии
Дурной знак для Омерики...
А Акимфий предупреждал
Тут то пожалуй вспомнишь назидание пророка и поэта - Александра Пушкина;
"Земля недвижна - неба своды, Творец, поддержаны тобой,
Да не падут на сушь и воды и не подавят нас собой.
Зажег ты солнце во вселенной, что светит небу и земле,
Как лен, елеем напоенный, в лампадном светит хрустале.
Творцу молитесь, Он могучий, Он правит ветром в знойный день.
На небо насылает тучи, дает земле древесну сень.
Он милосерд к земному миру. столь скорбно живущих на земле.
По что ж кичится человек? За то ль, что наг на свет явился,
Что дышит он недолгий век, что слаб умрет, как слаб родился?
За то ль, что Бог и умертвит и воскресит его - по воле?
Что с неба дни его хранит и в радостях и в горькой доле?
За то ль, что дал ему плоды, и хлеб, и финик, и оливу,
Благословив его труды,и вертоград, и холм, и ниву?
Но дважды Ангел вострубит, на землю гром небесный грянет:
И брат от брата побежит, и сын от матери отпрянет.
И все пред Бога притекут, обезображенные страхом;
И нечестивые падут, покрыты пламенем и прахом"