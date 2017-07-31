Рейс Новосибирск – Паттайя, который должен был вылететь в воскресенье, 30 июля, в четыре утра, улетел только около полуночи. Об этом ИА "Амител" рассказала одна из пассажирок этого рейса – жительница Барнаула Ирина.
"Сначала вылет стоял на 4 утра, но за пару часов нас предупредили, что вылет задерживается, и мы в аэропорт приехали позже. Уже здесь, в Толмачево, снова объявили о задержке на шесть часов. Мы приехали из Барнаула. С ребёнком очень тяжело", – говорит пассажирка.
По словам девушки, представители авиакомпании всем пассажирам дали еду и воду. Но вот почему такая задержка произошла – неизвестно. Пассажирам на этот вопрос не ответили.
"Женщина в очереди сказала, что якобы в нашем самолете нашли неполадку и ждали резервный борт. Но так это или нет – не знаю. Представитель компании Royal Flight не называл нам причины", — отметила Ирина.
Комментарии
Бывает
Сутки не много
Сутки отдыха - это очень много. Чартерные рейсы чаще всего - это переносы вылета-прилета, отрицательные эмоции. Детям и родителям с детьми и подавно тяжко бывает.