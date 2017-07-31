Президент России Владимир Путин в эфире "Россия 24" заявил, что отношения между РФ и Америкой изменятся не скоро.
"Мы довольно долго ждали, что, может быть, что-то изменится к лучшему, питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она поменяется, то не скоро", — отметил глава российского государства.
Президент России подчеркнул, что Америка предприняла "ничем не спровоцированный" шаг по ухудшению отношений с нашей страной. Теперь США используют незаконные ограничения, чтобы воздействовать на другие страны мира.
Напомним, недавно состоялась первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она прошла на полях саммита G20 в Гамбурге.
Комментарии
"Напомним, недавно состоялась первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа." А уже через месяц новые санкции.
Почему у жуликов и воров так бомбануло от нового пакета санкций?
Законопроект о российских санкциях предусматривает:
Требование указать имена крупных бизнесменов, имеющих связи с Россией, а также привести стоимость их активов, в том числе и тех, которые принадлежат близким и родственникам бизнесменов.
Требование указать степень близости контактов крупных предпринимателей с президентом России и его окружением.
Требование к разведке собрать досье на русских бизнесменов, доказывающих их участие в коррупции, и изучить их отношения с компаниями из-за рубежа.
Российские предприятия с госучастием должны будут внесены в реестр Управления по контролю за иностранными активами казначейства.
Билль о санкциях содержит в себе пункт, обязывающий разведку, минфин и госдеп подготовить в течение 180 дней подробное досье о российских элитах (кто сколько у России украл и куда спрятал).
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Владимир Путин подписал закон о запрете программ-анонимайзеров и VPN-сервисов
Они позволяют получить доступ к заблокированным сайтам. Он вступит в силу в ноябре
Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении телемедицины. Он позволит законно получать консультации у лечащего врача по интернету. Документ опубликован в воскресенье, 30 июля на официальном портале правовой информации.
Предполагается, что с «телемедицинскими технологиями» появится возможность дистанционного взаимодействия врачей между собой и с пациентами путем проведения консультаций и консилиумов. Предусматривается дистанционный мониторинг состояния здоровья пациента.
Медицинские заключения, справки рецепты на лекарства также можно будет получить дистанционно.
Закон вступит в силу в январе 2018 года.
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий авиакомпаниям продавать невозвратные билеты без обязательного багажа.
Эта норма призвана предоставить пассажирам возможность летать дешевле, если они готовы делать это налегке.
Закон вступает в силу через 60 дней со дня опубликования.
Путин подписал закон об упразднении дачных товариществ.
Президент России Владимир Путин подписал принятый ранее Госдумой Федеральный закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", регулирующий возможность создания некомерческих товариществ.
В новом законе регулируются правила по добыче подземных вод, использованию имущества общего пользования и прочее.
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет отменить решения о приобретении российского гражданства для лиц, осужденных за терроризм и экстремизм, а также вводит процедуру принесения присяги при вступлении в гражданство РФ.
Кроме того, закон устанавливает упрощенную процедуру получения гражданства и вида на жительство в РФ для украинцев.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2017 года.
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в ряде регионов страны курортного сбора. Документ был опубликован в воскресенье, 30 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.
Данный налог будет взиматься в качестве эксперимента в Крыму, а также в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Тестирование начнется в мае 2018 года и продлится до конца декабря 2022-го.
Объекты размещения будут брать с отдыхающих плату за пользование курортной инфраструктурой. В 2018 году размер сбора не будет превышать 50 рублей с человека в сутки. Затем его поднимут до максимальной суммы в 100 рублей.
Все ясно будем держатся
Так и надо! ВВП поругался уже со всеми!